Дорогу на ул. Ратнера в Самаре около строящегося детсада планируют привести в порядок

Глава администрации Советского внутригородского района Вадим Бородин рассказал, что на ул. Ратнера, 25 находится долгострой — детский садик, открытие которого запланировано на конец этого года. Единственные подъездные пути к нему — с улицы Запорожской и по улице Ратнера. «Дорога по ул. Ратнера находится в ужасном состоянии и только частично оборудована тротуарами. С открытием детского сада по ней родители будут приводить детей, и необходимо сделать для этого комфортные условия», — отметил он.