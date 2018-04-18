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15:26 (мск), источник: Volga News

В Самаре могут продлить маршрут 35-го автобуса

Во время совместного выездного мероприятия комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы депутаты осмотрели дорогу по улице Дыбенко, рядом с ТЦ «Космопорт». Она была отремонтирована в прошлом году.

Там привели в порядок ливневую канализацию и переложили асфальт. Кроме того, по просьбам жителей установлена остановка напротив торгового центра.

Глава администрации Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин рассказал, что жители неоднократно обращались по поводу продления маршрута автобуса № 35. В настоящее время он поворачивает на улицу Советской Армии и уходит на ул. Антоново-Овсеенко. «Жители просят продлить его до ул. 22-го Партсъезда, так как там находится Самарский государственный университет путей сообщения, роддом, а также клиника Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского», — отметил Вадим Бородин.

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению губернской думы Вера Попова сообщила, что вопрос продления маршрута будет направлен в департамент транспорта Самары, чтобы он проработал его. Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы Андрей Мурзов добавил, что продлить маршрут реально: можно на несколько месяцев в тестовом режиме пустить его до ул. 22-го Партсъезда и посмотреть, насколько это будет востребовано.

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