Ричард Гир тайно женился на своей подруге Алехандре Сильве
68-летний актер и его 35-летняя жена планируют устроить 6 мая роскошную свадьбу в
68-летний актер и его 35-летняя жена планируют устроить 6 мая роскошную свадьбу в
Ричард Гир женился в третий раз: 68-летний актер связал себя узами брака со своей 35-летней подругой, испанской Алехандрой Сильвой. Как сообщает испанское издание El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля, устроив скромную гражданскую церемонию. Теперь молодожены заняты подготовкой к грандиозному торжеству: Ричард и Алехандра устроят пышную свадьбу, которая состоится 6 мая в
Ричард и Алехандра начали встречаться четыре года назад — впервые их заметили вместе в 2014 году в Италии. Гир тогда
При этом влюбилась Алехандра в Ричарда гораздо раньше: они знали друг друга довольно давно — Гир был знаком с семьей Алехандры и ее отцом, бывшим
Пара скрывала отношения до июня 2015 года, пока не приехала вместе на кинофестиваль в Таормине. С тех пор Ричард и Алехандра часто появляются вдвоем на красных дорожках. Алехандра позирует вместе с Ричардом на кинофестивалях. А он с ней — на благотворительных мероприятиях, где его подруга выступает как правозащитница и борец за права бездомных. Сейчас Алехандра управляет основанной ею благотворительной организацией, помогающей людям, оказавшимся на улице. Гир тоже вносит свой посильный вклад: в прошлом году актер спас 404 бездомных, пожертвовав деньги на то, чтобы найти жилье для них.