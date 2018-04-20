Ричард Гир тайно женился на своей подруге Алехандре Сильве

Источник: Комсомольская правда

Ричард Гир женился в третий раз: 68-летний актер связал себя узами брака со своей 35-летней подругой, испанской Алехандрой Сильвой. Как сообщает испанское издание El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля, устроив скромную гражданскую церемонию. Теперь молодожены заняты подготовкой к грандиозному торжеству: Ричард и Алехандра устроят пышную свадьбу, которая состоится 6 мая в Нью-Йорке.

Ричард и Алехандра начали встречаться четыре года назад — впервые их заметили вместе в 2014 году в Италии. Гир тогда только-только подал на развод со своей второй женой, актрисой Кэри Лоуэлл, и приехал на отдых в Италию, чтобы развеяться. Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано, где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости — в свое время там отдыхала оперная дива Мария Каллас и Элизабет Тейлор. Раньше эта вилла принадлежала итальянскому режиссеру Франко Дзефирелли. Именно там, на отдыхе, у Гира и его будущей жены начался роман.

При этом влюбилась Алехандра в Ричарда гораздо раньше: они знали друг друга довольно давно — Гир был знаком с семьей Алехандры и ее отцом, бывшим вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвой. «Эта любовь началась с испытаний», — рассказала Алехандра испанским СМИ. Гир был женат, Алехандра — тоже не свободна: она была замужем за очень богатым американским бизнесменом, Робертом Фридландом, основателем геологоразведочного концерна Ivanhoe Mines и обладателем состояния в 1,8 млрд. долларов. В декабре 2012 года у пары родился сын Артур. Спустя восемь лет после свадьбы, в 2013 году супруги развелись. Алехандра в то время уже не представляла своей жизни без Ричарда Гира.