Красноярцам предложили выбрать концепцию празднования Дня города

Источник: Reuters

Горожанам предложили выбрать концепцию празднования 390-летия со дня основания Красноярска.

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25 августа на проспекте Мира пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое Дню города. Для разработки его концепции мэрия объявила конкурс. Из восьми поданных заявок предварительный отбор прошли лишь четыре.

Теперь красноярцам предстоит выбрать одну из понравившихся концепций, среди которых «Красноярск — столица добра», «Я город», «День города Красноярска #городэтомы», «Река времен».

Голосование проходит на сайте городской администрации и продлится до 30 апреля. Три концепции, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены специальной комиссией, которая и определит победителя конкурса.