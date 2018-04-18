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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии могут спасти деревья, собирая макулатуру

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жителям Башкирии предлагается принять участие во всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

Источник: Reuters

Мероприятие пройдет с 14 мая по 15 июня в соревновательном формате. Участники, сдавшие не менее 300 кг макулатуры, получат денежные премии и ценные призы. Все подробности на сайте эко-марафона.

За время действия акции с 2015 года активисты собрали 800 тонн бумажных отходов и спасли 8 тысяч деревьев.

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