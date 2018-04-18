В Воронеже, Гамбурге и Джорданвилле появятся одинаковые памятники Иоанну Кронштадскому

В России, США и Германии появятся одинаковые памятники святому Иоанну Кронштадскому. В России памятник установят в парковой зоне храма Ксении Петербургской в Коминтерновском районе Воронежа. Скульптура появится на улице Генерала Лизюкова к концу реставрационных работ в храме, сообщил «Коммерсант-Черноземье» во вторник, 17 апреля.

Автором памятников станет скульптор Салават Щербаков, который создал памятники Сергею Королеву, Владимиру Великому и Михаилу Калашникову. По данным издания, проектом будут заниматься в творческой мастерской имени Клыкова в Москве. Работа над скульптурой уже началась. Ее изготовят в московской мастерской и перевезут в Воронеж для установки. Начальный этап изготовления памятника оценили в 10 млн рублей. На реализацию всего проекта надо будет потратить около 60 млн рублей.

Установка монумента высотой 4 м запланирована на сентябрь 2018 года. В пресс-службе Воронежской митрополии корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили, что такой проект действительно обсуждают.