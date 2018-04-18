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14:30 (мск), источник: Newsroom24.ru

Волонтеров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам за 4,5 млн рублей

Контракт на обучение волонтеров получил НГЛУ им. Добролюбова.

Городских волонтеров Нижнего Новгорода планируют обучать английскому, немецкому и испанскому языкам в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом стало известно из материалов на портале госзакупок.

Заказчиком образовательных услуг выступило Управление по туризму города Нижнего Новгорода. Исполнителя услуги выбирали путем открытого конкурса. Победителем стал «Нижегородский государственный лингвистический университет», который будет обучать волонтеров иностранным языкам за 3,05 млн рублей при начальной цене контракта 4,45 млн рублей.

Согласно договору, волонтерам будут преподавать английский, немецкий и испанский языки.

Также планируется разработать и напечатать тысячу пособия-разговорника для городских волонтеров. В разговорник должны входить не менее 11 разделов, которые помогут волонтерам в общении с гостями Нижнего Новгорода, в том числе необходимые фразы для размещения, ориентирования гостей в городе, а также показа основных достопримечательностей Нижнего Новгорода.

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