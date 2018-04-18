Волонтеров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам за 4,5 млн рублей
Контракт на обучение волонтеров получил НГЛУ им. Добролюбова.
Контракт на обучение волонтеров получил НГЛУ им. Добролюбова.
Городских волонтеров Нижнего Новгорода планируют обучать английскому, немецкому и испанскому языкам в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом стало известно из материалов на портале госзакупок.
Заказчиком образовательных услуг выступило Управление по туризму города Нижнего Новгорода. Исполнителя услуги выбирали путем открытого конкурса. Победителем стал «Нижегородский государственный лингвистический университет», который будет обучать волонтеров иностранным языкам за 3,05 млн рублей при начальной цене контракта 4,45 млн рублей.
Также планируется разработать и напечатать тысячу