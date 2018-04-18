Отопительный период в Казани будет завершен при достижении среднесуточной температуры +8 градусов в течение 5 дней

Источник: Город Казань.KZN.RU

Однако при существенном потеплении в последние два дня в Исполнительный комитет Казани стали поступать обращения граждан о необходимости прекратить подачу тепла в отопительные системы.

Сделать это в масштабах города в настоящее время нельзя, ввиду указанных ограничений по температуре наружного воздуха, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг населению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, отмечают в Комитете ЖКХ Казани.

Однако решением общего собрания жители многоквартирного дома имеют право выйти с инициативой в управляющую организацию о досрочном прекращении отопительного периода или выполнить регулировку системы теплоснабжения, направленную на снижение параметров теплоносителя у потребителей.

Для этого потребуется созвать общее собрание собственников жилья, принять коллективное решение (50%+1 голос от числа собственников), а затем обратиться в обслуживающую дом управляющую компанию.

Получив такое решение собственников, управляющая организация уведомляет ресурсоснабжающую организацию и закрывает либо ограничивает подачу тепла на дом. С момента прекращения подачи тепла отопительный сезон считается досрочно завершенным и начисления прекращаются. Собрание может проходить как в очной, так и в заочной форме. Для его проведения необходимо из числа собственников определить инициатора собрания, который возьмет на себя его организацию.

Досрочное прекращение отопительного сезона в отдельных домах по решению собственников позволит в случае резкого похолодания принять решение о возобновлении подачи тепла, в случае если в целом по городу отопительный сезон еще не завершен. Это решение также принимается общим собранием путем голосования.

В случае же досрочного завершения отопительного сезона в целом по городу повторный при похолодании пуск тепла всему городу затруднителен, приводит к повреждениям сетей, разбалансировке гидравлического режима, и как правило, неэффективен, так как процесс повторного пуска тепла обычно затягивается до начала потепления и потому нецелесообразен.