В Волгограде закрыли «Киномакс» и батутный центр «Небо»

Накануне органами прокуратуры Волгоградской области совместно с ГУ МЧС России по региону выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности в батутном комплексе «Небо» в Дзержинском районе.

Там при эксплуатации эвакуационных путей не было обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. В некоторых помещениях допущен демонтаж установок противопожарной защиты. Кроме того, конструкция одного из лабиринтов перекрывает эвакуационный выход с первого этажа. Также собственником помещения незаконно изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной безопасности здания.

Аналогичные меры прокурорского реагирования приняты прокуратурой Ворошиловского района г. Волгограда в отношении кинотеатра «Киномакс», где были также выявлены такие же проблемы.

Ранее до устранения нарушений требований правил пожарной безопасности по суду были закрыты ТРЦ «Семь звезд» в Тракторозаводском районе, в Ворошиловском районе ТЦ «КиндерМолл», батутный центр «Гравитация», ТЦ «Китай Город» и в Центральном районе кинотеатр «Синема Парк».