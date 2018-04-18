На проспекте Жукова в Волгограде устраняют ямы

Специалисты устраняют дефекты на проспекте имени Жукова в Волгограде с применением струйно-инъекционного метода, что позволяет обеспечить надлежащее качество.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, из общей площади 136 000 квадратных метров изъяны охватили 300 квадратных метров дорожного полотна в местах его спайки и примыкания люков подземных. Сейчас их устраняют специалисты муниципального учреждения «Северное». Однако средства, потраченные на проведение работ, чуть позже взыщут с подрядчика, производившего реконструкцию в 2016 году. Это возможно в рамках условий гарантийного обслуживания.

В целом представители мэрии отмечают, что дороги города, находящиеся на гарантийном обслуживании, успешно прошли испытание климатом.