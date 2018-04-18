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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

На месте будущего воронежского сквера спилят и обрежут деревья

Работы начались напротив главного корпуса ВГУ.

Рабочие оформили у экологов все необходимые разрешительные документы и приступили к проведению уходных работ за деревьями на месте разбивки будущего сквера Ученых. Напомним, он появится этим летом в рамках подготовки к 100-летию ВГУ напротив главного корпуса, на месте бывших павильонов быстрого питания.

Проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, скамеек, газонов и цветников, организацию освещения. Чтобы имеющиеся на участке взрослые деревья вписались в общую концепцию, их омолодят и кронируют. Сейчас здесь 16 деревьев, пять из них обрежут, девяти сформируют новую крону, а два совсем ветхих удалят.

Кстати, весенняя обрезка деревьев продолжается и на других улицах Воронежа.

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