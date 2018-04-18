Три новые школы появятся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Три новые школы и два пристроя планируется построить в Автозаводском районе к концу 2021 года. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ гордумы Нижнего Новгорода.



Вопрос обсуждался на заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре. Согласно информации, в Автозаводском районе появится три школы на 2600 мест и два пристроя на 750 мест.



По словам директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, в первую очередь строительство новой школы начнется у дома № 24 по улице Космической в микрорайоне «Мончегорский», ориентировочные сроки строительства объекта — 2021 год. При этом два участка, на которых ранее планировалось возвести детский сад и школу, будут объединены для размещения школ на 1100 мест.