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14:36 (мск), источник: ТАСС

Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дорожное движение на улице Новый Арбат в центре Москве ограничено из-за провала асфальта, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

«На улице Новый Арбат произошел провал грунта. Движение в районе произошедшего затруднено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зоне происшествия образовалась автомобильная пробка от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ ТАСС сообщили, что на Новом Арбате ограничено движение, однако не уточнили причину.

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