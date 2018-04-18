Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дорожное движение на улице Новый Арбат в центре Москве ограничено
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дорожное движение на улице Новый Арбат в центре Москве ограничено
«На улице Новый Арбат произошел провал грунта. Движение в районе произошедшего затруднено», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в зоне происшествия образовалась автомобильная пробка от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром.
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