Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта

«На улице Новый Арбат произошел провал грунта. Движение в районе произошедшего затруднено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зоне происшествия образовалась автомобильная пробка от улицы Воздвиженка до пересечения с Новинским бульваром.