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17:13 (мск), источник: Вести Иркутск

Почти два миллиона рублей отправила Иркутская область пострадавшим на пожаре в «Зимней вишне»

Почти два миллиона рублей Иркутская область перечислила пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства соцразвития.

Ведомство разместило информацию о сборе средств на сайте. Все желающие могли перечислить деньги на лицевой счёт. Свыше миллиона рублей — средства властей. В пожаре 25 марта погибли 64 человека, из них 41 — ребенок.

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