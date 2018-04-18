Почти два миллиона рублей отправила Иркутская область пострадавшим на пожаре в «Зимней вишне»
Почти два миллиона рублей Иркутская область перечислила пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает
Почти два миллиона рублей Иркутская область перечислила пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает
Ведомство разместило информацию о сборе средств на сайте. Все желающие могли перечислить деньги на лицевой счёт. Свыше миллиона рублей — средства властей. В пожаре 25 марта погибли 64 человека, из них 41 — ребенок.