Байкальские нерпы проведут свой Чемпионат мира по футболу

Источник: Комсомольская правда

Байкальские эндемики — нерпы умны и артистичны. Они умеют играть на саксофоне, рисовать картины, танцевать вальс, а теперь и играть в футбол! Тренировки по 30 минут каждый день. Нерпы готовятся покорить спортивный олимп еще до начала Чемпионата мира по футболу. Делаем ставки, господа: кто победит молодой, но амбициозный Гек или опытный Винни-Пух?

— Команды у нас две и в каждой по одному игроку, — рассказывает директор Иркутского нерпинария Евгений Баранов. — Футболисты Гек и Винни-Пух, еще одна наша нерпа Ласка — болельщица. Все-таки Нерпианат у нас пока только мужской.

Матч идет 30 минут, но за это время байкальские тюлени успевают, и показать искусство жонглирования мячом, и погонять футбольный снаряд по водному полю. И даже забить гол в ворота!

— И штрафной забивают, но только не с 12 метров, а с 10-ти, — рассказывает тренер Артем Анисимов. — Потому что длина бассейна как раз столько метров. Нерпам нравится играть в футбол. Но было сложно научить их забрасывать мяч в ворота. Сначала он попадал то в штангу, то в перекладину, поэтому пришлось долго и упорно учить силу удара, подбирать его градус. На это ушло больше месяца.

Да и ловкость должна быть как у Криштиану Роналду. Не меньше! Впрочем, этого игрокам не занимать. Винни-Пух, которому 14 лет, а по нерпячьим меркам, это самый расцвет, спортсмен опытный. В 2014 году он уже участвовал в Олимпийских Играх — Нерпиаде. А Гек, которому всего четыре, с юношеским задором готов забивать мячи один за одним. Он энергичный и задорный! В помощь, конечно, и поощрение — рыбка.

— За одну тренировку каждый из футболистов съедает 200−300 граммов рыбы, — поясняет Евгений Баранов. — В день выходит 2,5 килограмма. Это филе горбуши, пеляди или мойвы. Раньше наши питомцы лакомились омулем, но сейчас его вылов под запретом. Видно, что теперь рыбка им не очень нравится. Но ничего не поделаешь. И у спортсменов есть диета!