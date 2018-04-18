Казанские айтишники разрабатывают Telegram на татарском языке

Название нового мессенджера «Telem» основано на английском выражении tell em (скажи им) и созвучном с татарским «Телем» (мой язык). Как заявили разработчики, это будет первый мессенджер с переводом интерфейса на татарский язык.

По словам Айрата Галиуллина, проект российского мессенджера способен если не заменить попавший под запрет Telegram, то стать его хорошей альтернативой. Предполагается, что в приложении будет встроена функция переводчика для преодоления языкового барьера. Кроме того, в проекте хотят реализовать собственный протокол передачи данных и шифрования, а само приложение должно децентрализовано выполняться внутри блокчейн сети на стороне узлов, что сделает его безопасным.