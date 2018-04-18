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14:48 (мск), источник: РИА Крым

Сын Че Гевары ответил на вопрос, чей Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко открылась выставка «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», которую посетил сын легендарного революционера Эрнесто Гевара, прибывший в Крым впервые в жизни.

Источник: РИА "Новости"

Гевара-младший приехал торжественно открыть выставку вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

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«Куба в свое время получила свободу через революцию и Крым воссоединился со своей исторической родиной через революционные события. Изюминка Крыма в том, что мы сделали это без крови, без единого выстрела и выбитого окна. А то, что сын Че Гевары находится сегодня здесь — это тоже знаковое событие», — рассказал глава Крыма.

На один из наиболее часто задаваемых вопросов «чей же все-таки Крым?» Эрнесто Гевара ответил: «У нас есть информация и мы знаем, что Крым русский, что Крым — это Россия».

При этом Гевара подчеркнул, что для Кубы Россия и Украина являются странами бывшего социалистического лагеря.

Эрнесто Гевара прибыл в Крым накануне вечером и пока не успел увидеть красоты Крыма. Однако власти Республики пообещали организовать для гостя большую культурную программу. В планах сына революционера побывать в международном детском центре «Артек».

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