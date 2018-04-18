Депутаты горсовета утвердили официальное название Второго эстакадного моста

В среду депутаты горсовета, кроме выборов мэра города, решали еще один важный вопрос. Единогласно было принято предложение топонимической комиссии назвать Вторую эстакаду Второй эстакадой.

Калининградцы тут же отреагировали на это решение социальных сетях. Пользователи шутили, что горожанам теперь, проезжая по городу, нужно не сбиться со счету. Кто-то предложил отменить решение и назвать мост Янтарным. «Скажем спасибо, что не Московско-Дзержинская эстакада», — прокомментировал название моста еще один житель города.