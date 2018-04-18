Депутаты горсовета утвердили официальное название Второго эстакадного моста
Он будет называться Второй эстакадой.
Он будет называться Второй эстакадой.
В среду депутаты горсовета, кроме выборов мэра города, решали еще один важный вопрос. Единогласно было принято предложение топонимической комиссии назвать Вторую эстакаду Второй эстакадой.
Калининградцы тут же отреагировали на это решение социальных сетях. Пользователи шутили, что горожанам теперь, проезжая по городу, нужно не сбиться со счету.
Напомним, Вторая эстакада была введена в эксплуатацию в октябре 2017 года, несмотря на то, что горожане уже больше года пользовались этой переправой. Дело в том, что введение в эксплуатацию запаздывало