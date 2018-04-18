На майские каникулы из страны не смогут уехать больше 26 тысяч петербуржцев

Источник: AP 2018

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении федеральной службы судебных приставов, на 18 апреля ограничительная мера коснулась менее одного процента жителей Петербурга. Чтобы рассчитаться с долгами и уехать на первомайские праздники из страны у горожан есть две недели, процесс снятия запрета после выплаты долга может занять несколько дней. Для тех, кто не в курсе своих долгов, приставы организовывают мобильный пункт в аэропорту Пулково.

По данным ФССП России, в стране 2,5 миллиона должников, которым придется остаться в пределах РФ.

Как рассказывала «Фонтанка», в этом году в Петербурге существенно выросло количество желающих отдыхать за рубежом, потребность в загранпаспортах выросла в полтора раза. По данным ассоциации туроператоров России, спрос на внутренний туризм на майские праздники составляет лишь 2%.