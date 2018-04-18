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15:46 (мск), источник: Интерфакс

Главврач глазной больницы Татарстана уволился с работы после возбуждения дела о махинациях со средствами ОМС

Казань. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров написал заявление об увольнении после возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами обязательного медицинского страхования.

«А. Амиров уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По словам собеседника агентства, А. Амиров руководил глазной клиникой Татарстана на протяжении 15 лет. «Новый руководитель будет назначен в ближайшее время», — уточнил представитель министерства.

В начале марта после возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами обязательного медицинского страхования министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков временно отстранил А. Амирова от должности главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы.

Ранее сообщалось, что правоохранительными органами Татарстана были установлены факты мошенничества, превышения должностных полномочий и служебного подлога сотрудниками Республиканской клинической офтальмологической больницы (Казань).

По версии следствия, с января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица Республиканской клинической офтальмологической больницы министерства здравоохранения Татарстана незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей.

«Далее они направляли подложные счета-реестры в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана, на основании которых через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, в том числе и денежные средства на сумму более 4 млн рублей», — говорилось в информации СКР.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

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