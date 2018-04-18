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16:00 (мск), источник: Tengrinews

Упитанную кошку из бетонного плена вызволили карагандинские спасатели

Симпатичная и вполне ухоженная кошка застряла в бетонной плите в одном из районов Караганды.

Животное пришлось вызволять с помощью спасателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео спасения домашнего животного сняли и разместили на своей странице в Instagram сотрудники частной службы спасения. На кадрах запечатлены спасатели, которые всеми силами пытаются вытащить животное из бетонного плена.

«Нам позвонили жители Федоровки, которые услышали жалобное мяуканье кошки. Когда наши спасатели приехали, из бетонной плиты торчала только мордочка кошки. Она застряла в отверстии. Видимо, она забрела в эту дыру с другого конца, там отверстие пошире, и не смогла выбраться самостоятельно. Плита длинная, и там, где она застряла, идет сужение. В общем, спасателям нашим пришлось расширять отверстие, чтобы извлечь животное без повреждений», — рассказал начальник собственной безопасности службы спасения 1355 Андрей Фридовский.

Также, по словам спикера, на спасение четвероногого специалисты потратили около часа. На видео запечатлены лишь последние минуты спецоперации.

«Мы сняли только самый конец, там было не до съемки, так как кошка уже еле дышала. Извлекли ее и посоветовали больше так не делать. Она нам пообещала, — шутят спасатели. — По всей видимости, кошка не бездомная, а домашняя. Она вполне ухожена», — добавил Фридовский.

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