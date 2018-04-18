Упитанную кошку из бетонного плена вызволили карагандинские спасатели

Животное пришлось вызволять с помощью спасателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео спасения домашнего животного сняли и разместили на своей странице в Instagram сотрудники частной службы спасения. На кадрах запечатлены спасатели, которые всеми силами пытаются вытащить животное из бетонного плена.

«Нам позвонили жители Федоровки, которые услышали жалобное мяуканье кошки. Когда наши спасатели приехали, из бетонной плиты торчала только мордочка кошки. Она застряла в отверстии. Видимо, она забрела в эту дыру с другого конца, там отверстие пошире, и не смогла выбраться самостоятельно. Плита длинная, и там, где она застряла, идет сужение. В общем, спасателям нашим пришлось расширять отверстие, чтобы извлечь животное без повреждений», — рассказал начальник собственной безопасности службы спасения 1355 Андрей Фридовский.

Также, по словам спикера, на спасение четвероногого специалисты потратили около часа. На видео запечатлены лишь последние минуты спецоперации.

«Мы сняли только самый конец, там было не до съемки, так как кошка уже еле дышала. Извлекли ее и посоветовали больше так не делать. Она нам пообещала, — шутят спасатели. — По всей видимости, кошка не бездомная, а домашняя. Она вполне ухожена», — добавил Фридовский.