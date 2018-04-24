В Сибири предложили новый материал для гиперзвуковых летательных аппаратов
Он сохраняет высокую прочность и стабильность даже при температуре 1 600 градусов по Цельсию.
Он сохраняет высокую прочность и стабильность даже при температуре 1 600 градусов по Цельсию.
Исследователи из Сибирского отделения РАН исследовали свойства
В настоящее время есть два пути решения проблемы создания термостойких материалов для гиперзвуковых ракет и самолетов — использование керамики и металлических сплавов. Металлы могут оказаться более выгодным решением, так как уменьшают вес изделий (при равной прочности), однако нужные славы — например, гафния и иридия, не так просто получить, да и их поведение при нагрузках, типичных для гиперзвуковых летательных аппаратов, пока не вполне известно.
Поэтому в новой работе исследователи попробовали свою собственную методику получения сплава гафния и иридия из порошка карбида гафния (HfC) и иридия (Ir). Оба компонента смешивались в пропорции три к одному и затем нагревались до 1 600 градусов по Цельсию в инертной атмосфере. При этом образовывался сплав HfIr3_, а точнее — с составом, варьирующимся между HfIr2, 43_ и HfIr3, 36_.
Это значит, что соотношение атомов гафния и иридия в разных участках кристаллической решетки на практике слегка отличалось, а не строго равнялось одному к трем, как в формуле HfIr3. Метод, испробованный авторами работы, довольно простой, но при этом выход
Эксперименты показали, что такой сплав, во всем диапазоне температур от 1000 до 1600 градусов Цельсия, показывает очень высокую устойчивость к абляции — испарению вещества при нагреве. В сочетании с температурой плавления в районе 2 470 градусов Цельсия это характеризует данный сплав как один из лучших известных кандидатов в материалы для покрытий гиперзвуковых аппаратов, которые разогреваются при движении до очень высоких температур.