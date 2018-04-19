Художник создает из стекла невероятно реалистичные скульптуры с водой
Тот случай, когда не веришь собственным глазам.
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Тот случай, когда не веришь собственным глазам.
Вашингтонский художник Дилан Мартинес исследует границы человеческого восприятия в своей серии стеклянных скульптур под названием Glass Water Bags («Стеклянные пакеты с водой»).
На первый взгляд, перед вами обычные полиэтиленовые пакеты, наполненные водой. Но вы будете удивлены, узнав, что на самом деле они изготовлены из стекла.
Каждый мешочек с водой довольно большой и весит около 5 кг. Он дополнен реалистичными пузырьками и складками.
В своем Instagram Мартинес часто публикует короткие видео процесса изготовления этих и других стеклянных скульптур.