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08:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создает из стекла невероятно реалистичные скульптуры с водой

Тот случай, когда не веришь собственным глазам.

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Вашингтонский художник Дилан Мартинес исследует границы человеческого восприятия в своей серии стеклянных скульптур под названием Glass Water Bags («Стеклянные пакеты с водой»).

На первый взгляд, перед вами обычные полиэтиленовые пакеты, наполненные водой. Но вы будете удивлены, узнав, что на самом деле они изготовлены из стекла.

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Каждый мешочек с водой довольно большой и весит около 5 кг. Он дополнен реалистичными пузырьками и складками.

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В своем Instagram Мартинес часто публикует короткие видео процесса изготовления этих и других стеклянных скульптур.

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