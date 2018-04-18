Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Наталья Водянова показала девушку старшего сына
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
15:48 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики прогнозируют в регионе на этой неделе первые грозы

Дожди, сопровождаемые порывистым ветром и грозами, начнутся с четверга и будут идти до конца недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 45% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИАЦ

Чрезвычайно теплая погода последних дней вынудила волгоградцев снять плащи и куртки, но не надолго. В ближайшие дни температурный режим вернется к своей апрельской норме — около +13°С. И жители региона почувствуют весну, которая в наших краях большая редкость из-за быстро наступающих после холодов жарких дней.

В четверг, 19 апреля, в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы с порывистым западным ветром. Температура воздуха: ночью +8…+13°С, местами +2…+7ºС; днем +12…+17ºС. В Волгограде также пройдет кратковременный дождь, который будет сопровождаться порывами западного ветра. Ночью температура не превысит +9…+11ºС, днем +15…+17°С.

В пятницу, 20 апреля, на большей части территории области продолжатся кратковременные дожди. Местами будут наблюдаться грозы. Ветер — западный, юго-западный с переходом на северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Столбик термометра ночью покажет +6…+11°С, местами +2…+6º, днем воздух прогреется до +9…+14ºС.

В Волгограде в пятницы также не обойдется без дождя и переменчивого ветра. Температура воздуха ночью будет+6…+8ºС, днем +11…+13°С.

Дожди продолжатся и в субботу на территории области. Северный ветер сменится на западный 6−11 м/с, местами порывы будут достигать до 16м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7°С; днем +10…+15ºС.

В Волгограде ночью и утром в субботу пройдет кратковременный дождь, днем — без осадков. Ветер северный, северо-западный с переходом на западный 8−13 м/с. Столбик термометра ночью не превысит +3…+5ºС. Днем будет +13…+15°С.

Все новости региона
В Волгограде начал работу Главный билетный центр FIFA
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Доход Набиуллиной в 2017 году увеличился на 25%
Аналитики ожидают «холодную войну» на мировом финансовом рынке
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь