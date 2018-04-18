Синоптики прогнозируют в регионе на этой неделе первые грозы
Дожди, сопровождаемые порывистым ветром и грозами, начнутся с четверга и будут идти до конца недели.
Дожди, сопровождаемые порывистым ветром и грозами, начнутся с четверга и будут идти до конца недели.
Чрезвычайно теплая погода последних дней вынудила волгоградцев снять плащи и куртки, но не надолго. В ближайшие дни температурный режим вернется к своей апрельской норме — около +13°С. И жители региона почувствуют весну, которая в наших краях большая редкость
В четверг, 19 апреля, в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы с порывистым западным ветром. Температура воздуха: ночью +8…+13°С, местами +2…+7ºС; днем +12…+17ºС. В Волгограде также пройдет кратковременный дождь, который будет сопровождаться порывами западного ветра. Ночью температура не превысит +9…+11ºС, днем +15…+17°С.
В пятницу, 20 апреля, на большей части территории области продолжатся кратковременные дожди. Местами будут наблюдаться грозы. Ветер — западный,
В Волгограде в пятницы также не обойдется без дождя и переменчивого ветра. Температура воздуха ночью будет+6…+8ºС, днем +11…+13°С.
Дожди продолжатся и в субботу на территории области. Северный ветер сменится на западный 6−11 м/с, местами порывы будут достигать до 16м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7°С; днем +10…+15ºС.
В Волгограде ночью и утром в субботу пройдет кратковременный дождь, днем — без осадков. Ветер северный,