Синоптики прогнозируют в регионе на этой неделе первые грозы

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Чрезвычайно теплая погода последних дней вынудила волгоградцев снять плащи и куртки, но не надолго. В ближайшие дни температурный режим вернется к своей апрельской норме — около +13°С. И жители региона почувствуют весну, которая в наших краях большая редкость из-за быстро наступающих после холодов жарких дней.

В четверг, 19 апреля, в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы с порывистым западным ветром. Температура воздуха: ночью +8…+13°С, местами +2…+7ºС; днем +12…+17ºС. В Волгограде также пройдет кратковременный дождь, который будет сопровождаться порывами западного ветра. Ночью температура не превысит +9…+11ºС, днем +15…+17°С.

В пятницу, 20 апреля, на большей части территории области продолжатся кратковременные дожди. Местами будут наблюдаться грозы. Ветер — западный, юго-западный с переходом на северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Столбик термометра ночью покажет +6…+11°С, местами +2…+6º, днем воздух прогреется до +9…+14ºС.

В Волгограде в пятницы также не обойдется без дождя и переменчивого ветра. Температура воздуха ночью будет+6…+8ºС, днем +11…+13°С.

Дожди продолжатся и в субботу на территории области. Северный ветер сменится на западный 6−11 м/с, местами порывы будут достигать до 16м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7°С; днем +10…+15ºС.