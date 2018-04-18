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15:38 (мск), источник: Новости Перми

До 1 июня 2018 года проверят газовое оборудование в домах из «зоны риска»

18 апреля на заседании Правительства Пермского края обсудили основные направления работы краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) по итогам прошлого года, а также планы на текущий.

В инспекцию за прошлый год поступило более 17 тысяч обращений, по которым выявили почти 9,5 тысяч нарушений (это на 40% меньше, чем в 2016 году). 72% были связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10% — с определением платы за услуги ЖКУ, 18% — с правомерностью действий управляющей компании и ТСЖ.

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Также в 2017 году ИГЖН проведена проверка 4820 многоквартирных домов. Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний, который публикую ежеквартально на портале «Управляем вместе».

Руководитель госжилинспекции Александр Евсюков добавил, что по факту трагедии в городе Кизел, когда в результате отравления газом погибли люди, совместно с главами районов представителями специализированных организаций начато проведение проверок внутридомового газового оборудования. На данный момент уже проведена проверка 108 многоквартирных домов, инспекционные выезды будут продолжены.

Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что в «зоне риска» находятся двух- и трехэтажные дома, и их следует проверять в первую очередь. Как отметил руководитель ИГЖН, их обследование будет завершено до 1 июня 2018 года.

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