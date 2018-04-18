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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Перми перенесут остановку у ТЮЗа на другое место

Комплекс установлен временно.

Министерство культуры Пермского края прокомментировало ситуацию вокруг остановочного комплекса у Театра юного зрителя в Перми. Здание театра является предметом культурного наследия, у которого недопустимо размещение зданий, строений, сооружений.

«Остановочный комплекс мешает восприятию объекта культурного наследия — здания ТЮЗа. По нашей информации, администрация города Перми перенесет остановочный комплекс, чтобы не нарушать целостный архитектурный ландшафт. В соответствии с Федеральным законом установки объекта в этой зоне должен быть согласован с Государственной инспекцией по охране культурного наследия».

Руководитель пресс-службы администрации города Андрей Каменских на своей странице в Faceboor написал: «Как сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич, остановочный комплекс у ТЮЗа установлен временно, на период весенних осадков, по просьбе пассажиров. Улица Екатерининская в летний период будет ремонтироваться, предусмотрено изменение дислокации остановки».

Таким образом, комплекс будет перемещен на другое место, где не будет влиять на визуальное восприятие ТЮЗа.

Напомним, что вчера пермяков возмутила новая остановка, которую поставили напротив здания Пермского театра юного зрителя. По мнению жителей города, артистов и сотрудников театра она портит вид на театр и вообще выглядит ужасно.

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