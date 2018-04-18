Власти Перми перенесут остановку у ТЮЗа на другое место

Министерство культуры Пермского края прокомментировало ситуацию вокруг остановочного комплекса у Театра юного зрителя в Перми. Здание театра является предметом культурного наследия, у которого недопустимо размещение зданий, строений, сооружений.

«Остановочный комплекс мешает восприятию объекта культурного наследия — здания ТЮЗа. По нашей информации, администрация города Перми перенесет остановочный комплекс, чтобы не нарушать целостный архитектурный ландшафт. В соответствии с Федеральным законом установки объекта в этой зоне должен быть согласован с Государственной инспекцией по охране культурного наследия».

Руководитель пресс-службы администрации города Андрей Каменских на своей странице в Faceboor написал: «Как сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич, остановочный комплекс у ТЮЗа установлен временно, на период весенних осадков, по просьбе пассажиров. Улица Екатерининская в летний период будет ремонтироваться, предусмотрено изменение дислокации остановки».

Таким образом, комплекс будет перемещен на другое место, где не будет влиять на визуальное восприятие ТЮЗа.