Власти Перми перенесут остановку у ТЮЗа на другое место
Комплекс установлен временно.
Комплекс установлен временно.
Министерство культуры Пермского края прокомментировало ситуацию вокруг остановочного комплекса у Театра юного зрителя в Перми. Здание театра является предметом культурного наследия, у которого недопустимо размещение зданий, строений, сооружений.
«Остановочный комплекс мешает восприятию объекта культурного наследия — здания ТЮЗа. По нашей информации, администрация города Перми перенесет остановочный комплекс, чтобы не нарушать целостный архитектурный ландшафт. В соответствии с Федеральным законом установки объекта в этой зоне должен быть согласован с Государственной инспекцией по охране культурного наследия».
Руководитель
Напомним, что вчера пермяков возмутила новая остановка, которую поставили напротив здания Пермского театра юного зрителя. По мнению жителей города, артистов и сотрудников театра она портит вид на театр и вообще выглядит ужасно.