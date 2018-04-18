«Если ты не плачешь, то идешь домой»: парень огласил девушке правила похода в кино

В переписке парень указан под ником Superman, и он очень беспокоится о том, что просмотр фильма «Мстители: Война бесконечности» может испортить ему даже малейшая деталь.

Разберем его послание по пунктам:

Я куплю тебе все, что захочешь, но только до фильма: конфеты, попкорн, напитки, даже хот-дог.

Никаких разговоров во время сеанса. Я не могу позволить себе отвлекаться. Если у тебя есть какие-то вопросы, запиши их, и я отвечу на них после сеанса.

Не надо держать меня за руку, иначе я могу отвлечься и пропустить вещи, которые я ждал на протяжении десяти лет. Оставь все свои нежности после титров. Поцелуи тоже запрещены.

Если главный герой умрет, то мы должны плакать вместе. Если ты не плачешь, то идешь домой. Мне необходимо твое участие.

Если ты решишь не пойти, то предупреди меня за 24 часа до начала сеанса, чтобы я смог найти тебе замену. Думаю, Джесс согласится пойти. Если ты откажешься идти в последнюю минуту, и мне придется смотреть фильм одному, то ты будешь иметь дело с моим адвокатом.

Если какой-нибудь сумасшедший белый чувак захочет ворваться в зал и начать расстреливать людей, мне надо, чтобы ты смогла быстро обезвредить его. Вызовешь полицию после сеанса, мне не хочется, чтобы что-то мешало просмотру.

Парень подчеркнул, что за выполнение всех правил девушка будет вознаграждена после сеанса походом в ее любимое кафе и порцией мороженого.

Реакция спутницы «супермена» была вполне ожидаемой.

Однако реакция пользователей соцсети, как обычно, разделилась, и кому-то очень понравился свод правил серьезного киномана, а кто-то посоветовал ей бросить парня немедленно.

«Этот парень — это я в реальной жизни. Моя жена получает такой же список правил перед выходом любого фильма. И пока у нее неплохо выходит следовать моим правилам».