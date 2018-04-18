В билетном центре FIFA Екатеринбурга возник первый конфликт с болельщиками

В столице Урала сегодня произошел небольшой конфликт в день открытия билетного центра FIFA, связанный с продажей билетов на игры ЧМ-2018 по футболу. Болельщики пришли за билетами, но им их не продали. Но причины объяснили, сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».

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Конфликт возник между сотрудниками билетного центра, охраной и покупателями. Как объяснили корреспонденту «АиФ-Урал», ситуация возникла из-за недостаточной информированности населения. Дело в том, что с 18 апреля стартовал последний этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 в порядке живой очереди.

«Дело в том, что сегодня стартовали именно онлайн-продажи билетов в порядке живой очереди, то есть через сайт FIFA. А с 1 мая начнутся продажи уже непосредственно в нашем центре», — пояснили корреспонденту «АиФ-Урал» сотрудники билетного центра FIFA в Екатеринбурге.