В билетном центре FIFA Екатеринбурга возник первый конфликт с болельщиками
Причиной стала недостаточная информированность по продаже билетов.
Причиной стала недостаточная информированность по продаже билетов.
В столице Урала сегодня произошел небольшой конфликт в день открытия билетного центра FIFA, связанный с продажей билетов на игры ЧМ-2018 по футболу. Болельщики пришли за билетами, но им их не продали. Но причины объяснили, сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Конфликт возник между сотрудниками билетного центра, охраной и покупателями. Как объяснили корреспонденту «АиФ-Урал», ситуация возникла
«Дело в том, что сегодня стартовали именно
В Екатеринбурге билетный центр FIFA проработает до 28 июня. Центр будет работать с понедельника по пятницу (с 14.00 до 19.00) и с субботы на воскресенье (с 10.30 до 19.00) по 31 мая. После этой даты билетный центр переходит на другой график работы: понедельник — воскресенье (с 10.00 до 20.00).