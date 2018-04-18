Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
Среди беременных набирает популярность новая мода: маникюр с результатами УЗИ
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Украина отменила запрет на участие спортсменов в турнирах в РФ
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Самые живописные мосты мира
15:56 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В билетном центре FIFA Екатеринбурга возник первый конфликт с болельщиками

Причиной стала недостаточная информированность по продаже билетов.

В столице Урала сегодня произошел небольшой конфликт в день открытия билетного центра FIFA, связанный с продажей билетов на игры ЧМ-2018 по футболу. Болельщики пришли за билетами, но им их не продали. Но причины объяснили, сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».

Читайте также
В Екатеринбурге появилась касса продажи билетов на ЧМ-2018

Конфликт возник между сотрудниками билетного центра, охраной и покупателями. Как объяснили корреспонденту «АиФ-Урал», ситуация возникла из-за недостаточной информированности населения. Дело в том, что с 18 апреля стартовал последний этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 в порядке живой очереди.

«Дело в том, что сегодня стартовали именно онлайн-продажи билетов в порядке живой очереди, то есть через сайт FIFA. А с 1 мая начнутся продажи уже непосредственно в нашем центре», — пояснили корреспонденту «АиФ-Урал» сотрудники билетного центра FIFA в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге билетный центр FIFA проработает до 28 июня. Центр будет работать с понедельника по пятницу (с 14.00 до 19.00) и с субботы на воскресенье (с 10.30 до 19.00) по 31 мая. После этой даты билетный центр переходит на другой график работы: понедельник — воскресенье (с 10.00 до 20.00).

Все новости региона
За кадром. Как поднимают на ноги детей-акробатов, попавших в крупное ДТП
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Доход Набиуллиной за год вырос на четверть
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь