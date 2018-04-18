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16:03 (мск), источник: АиФ Уфа

Скульптурная композиция, посвященная врачу, появилась в Уфе

Скамейка, на которой сидит врач со стетоскопом, располагается по адресу Комсомольская, 133/3.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Уфе на улице Комсомольской, 133/3 появилась новая скульптурная композиция, представляющая собой скамейку, на которой сидит врач со стетоскопом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Рядом со скульптурой врача расположена раскрытая книга с цитатой Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».

«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают около 5 тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе», — сказал глава района Руслан Насретдинов.

Напомним, в этом месяце в столице республики появились два новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова и вечнозелёные буквы, символизирующие название города. Кроме того, при въезде в Уфу, 17 апреля, заменили буквы «ӨФӨ».

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