Скульптурная композиция, посвященная врачу, появилась в Уфе
Скамейка, на которой сидит врач со стетоскопом, располагается по адресу Комсомольская, 133/3.
Скамейка, на которой сидит врач со стетоскопом, располагается по адресу Комсомольская, 133/3.
В Уфе на улице Комсомольской, 133/3 появилась новая скульптурная композиция, представляющая собой скамейку, на которой сидит врач со стетоскопом. Об этом сообщили в
Рядом со скульптурой врача расположена раскрытая книга с цитатой Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».
«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают около 5 тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе», — сказал глава района Руслан Насретдинов.
Напомним, в этом месяце в столице республики появились два новых арт-объекта: скульптуры в парке имени Якутова и вечнозелёные буквы, символизирующие название города. Кроме того, при въезде в Уфу, 17 апреля, заменили буквы «ӨФӨ».