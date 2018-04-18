Скульптурная композиция, посвященная врачу, появилась в Уфе

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Уфе на улице Комсомольской, 133/3 появилась новая скульптурная композиция, представляющая собой скамейку, на которой сидит врач со стетоскопом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Рядом со скульптурой врача расположена раскрытая книга с цитатой Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».

«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают около 5 тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе», — сказал глава района Руслан Насретдинов.