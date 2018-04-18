На автоподходе к Крымскому мосту начинают тестировать освещение

«Работы по установке освещения на автоподходе к Крымскому мосту почти завершены. На всей протяженности автодороги длиной 8,6 км установлено 90% опор. Сегодня генеральный подрядчик в тестовом режиме включит освещение на транспортной развязке», — цитирует Карпова пресс-служба Госкомдорхоза.

На всем протяжении автоподхода будет установлено 517 металлических оцинкованных десятиметровых опор, на которых разместят 785 плафонов наружного освещения. Опоры будут установлены в центре разделительной полосы основного хода или на присыпных бермах на обочине на съездах.

Как отметили в госкомитете, работа светильников будет организована с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением с двумя встроенными режимами. Освещение может включаться с помощью фотореле в зависимости от уровня освещенности, либо с помощью реле времени, запрограммированном на активацию в определенные часы.

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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где часты густые туманы.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 люку, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 люкс, — отключаться.

Работу системы освещения при необходимости может в ручном режиме корректировать диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением. Он также сможет регулировать яркость освещенности дорожного полотна. Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии.

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