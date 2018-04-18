Путин: в некоторых городах экологическая проблема стоит особенно остро

«В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита — здесь фиксируется наибольшие объемы выбросов в воздух», — сказал Путин на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива.