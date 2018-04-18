Воду планируется отключать на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Как сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал», с 9.00 19 апреля до 9.00 20 апреля в связи с установкой пожарных гидрантов воды не будет на улицах 1-я и 2-я Луговая.

Кроме того, с 8.00 25 апреля до 3.00 26 апреля запланировано отключение воды в границах: ул. Ленина — ул. Ларина — ул. Фурмановская — ул. Погодина — пос. Автосборочный — пос. Северный — пл. 2-ой Пятилетки — ул. Шеболдаева.

В сообщении поясняется, что водоснабжение будет прекращено в связи с проведением работ на водопроводе.