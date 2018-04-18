Воду планируется отключать на нескольких улицах Ростова-на-Дону
Воду планируется отключать на нескольких улицах донской столицы.
Воду планируется отключать на нескольких улицах донской столицы.
Как сообщает
Кроме того, с 8.00 25 апреля до 3.00 26 апреля запланировано отключение воды в границах: ул. Ленина — ул. Ларина — ул. Фурмановская — ул. Погодина — пос. Автосборочный — пос. Северный — пл. 2-ой Пятилетки — ул. Шеболдаева.
В сообщении поясняется, что водоснабжение будет прекращено в связи с проведением работ на водопроводе.
Водоканал приносит извинения жителям донской столицы за доставленные неудобства.