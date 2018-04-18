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16:30 (мск), источник: Водитель Петербурга

Во время генеральной уборки на КАД ограничивают движение

На 116-километровой КАД ведётся масштабная уборка после зимы, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: AP 2018

На время работ ради безопасности как сотрудников подрядных организаций, так и автомобилистов вводятся ограничения движения: может быть закрыта полоса безопасности, ограничена скорость.

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Генеральная уборка ежегодно занимает около месяца: надо вымыть барьерные ограждения (их общая протяженность — около 700 км) и шумозащитные экраны, ванты на мостах и сами искусственные сооружения, убрать накопившуюся пыль, ил из придорожных лотков. Площадь шумозащитных экранов вдоль магистрали — более 130 тыс. кв. м, что равно площади 18 футбольных полей. На каждые 2 тысячи расходуется порядка 100 тонн воды. За сутки дорожники вывозят около 100 тонн мусора и смёта, из которых 40 тонн — с искусственных сооружений. Общая длина всех мостов и путепроводов на КАД — 35 км.

В основном уборка выполняется спецтехникой, в том числе в ночные часы. В работах заняты почти 100 рабочих и около 70 единиц различной техники подрядных организаций. Используются специальная вакуумно-подметальная техника, поливомоечные машины, позже к работе подключатся многофункциональные машины «Амфибия», которые предназначены для работ на воде, для очистки сточных канав от илистых отложений, скашивания камыша.

Уборка сейчас проводится и на других федеральных автодорогах, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

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