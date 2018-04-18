Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Гид по стулу младенцев: от рождения до 6 месяцев
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Госавтоинспекция Казани выйдет в рейд против нарушителей ПДД

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани 19 апреля проведет профилактический рейд против нарушителей ПДД, сообщает городская Госавтоинспекция.

Под пристальным вниманием полицейских окажутся автомобилисты, которые уже привлекались к ответственности за административные нарушения. Инспекторы также посетят водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям перед каждой поездкой проверять наличие всех необходимых документов, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы своевременно.

Все новости региона
В Нижнекамске горит жилой дом
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Доход Набиуллиной в 2017 году увеличился на 25%
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь