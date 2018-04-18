Госавтоинспекция Казани выйдет в рейд против нарушителей ПДД
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани 19 апреля проведет профилактический рейд против нарушителей ПДД, сообщает городская Госавтоинспекция.
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД Казани 19 апреля проведет профилактический рейд против нарушителей ПДД, сообщает городская Госавтоинспекция.
Под пристальным вниманием полицейских окажутся автомобилисты, которые уже привлекались к ответственности за административные нарушения. Инспекторы также посетят водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушение ПДД.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям перед каждой поездкой проверять наличие всех необходимых документов, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы своевременно.