В Воронеже демонтировали остановку на «Военном городке»
Вместо нее поставят новую.
Вместо нее поставят новую.
Все, кто выходил вечером 17 апреля на остановке «Военный городок» по направлению от «Московского проспекта» к «Олимпику», были немало удивлены, когда вместо привычного асфальта увидели под ногами смесь земли и песка. Остановки не было. Остатки сооружения валялись немного в стороне.
Оказалось, что остановочный комплекс, действительно, в последнее время утративший товарный вид, будут менять на новый.
— Его установят в ближайшее время, — сообщили в
В ФКУ «Черноземуправтодор» также напомнили, что остановку «Областная больница» дорожники перенесут на 60 метров в направлении Воронежа, а остановку в районе хутора «Ветряк» — на 20 метров в сторону города. Также расширят проезжую часть в зоне разделительной полосы от «Олимпика» до «Града».