В Воронеже демонтировали остановку на «Военном городке»

Источник: пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор»

Все, кто выходил вечером 17 апреля на остановке «Военный городок» по направлению от «Московского проспекта» к «Олимпику», были немало удивлены, когда вместо привычного асфальта увидели под ногами смесь земли и песка. Остановки не было. Остатки сооружения валялись немного в стороне.

Оказалось, что остановочный комплекс, действительно, в последнее время утративший товарный вид, будут менять на новый.

— Его установят в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор» (организацией, занимающейся обслуживанием федеральной трассы, к которой относится и этот участок). — Вид у новой остановки будет стандартный для всех комплексов, которые сейчас устанавливают. Также рядом с ней обустроят новую посадочную площадку.