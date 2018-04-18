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19:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже демонтировали остановку на «Военном городке»

Вместо нее поставят новую.

Источник: пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор»

Все, кто выходил вечером 17 апреля на остановке «Военный городок» по направлению от «Московского проспекта» к «Олимпику», были немало удивлены, когда вместо привычного асфальта увидели под ногами смесь земли и песка. Остановки не было. Остатки сооружения валялись немного в стороне.

Оказалось, что остановочный комплекс, действительно, в последнее время утративший товарный вид, будут менять на новый.

— Его установят в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор» (организацией, занимающейся обслуживанием федеральной трассы, к которой относится и этот участок). — Вид у новой остановки будет стандартный для всех комплексов, которые сейчас устанавливают. Также рядом с ней обустроят новую посадочную площадку.

В ФКУ «Черноземуправтодор» также напомнили, что остановку «Областная больница» дорожники перенесут на 60 метров в направлении Воронежа, а остановку в районе хутора «Ветряк» — на 20 метров в сторону города. Также расширят проезжую часть в зоне разделительной полосы от «Олимпика» до «Града».

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