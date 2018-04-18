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16:40 (мск), источник: Sputnik.md

Что изменилось в процедуре сдачи на водительские права в Молдове

Стало проще: молдавские власти внесли коррективы в положение о водительском удостоверении, об организации и проведении экзамена на права.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Сдать экзамен на водительские права в Молдове будет проще. Раньше, если кандидат «заваливал» экзамены на полигоне или в городе на протяжении 90 календарных дней со дня тестирования, ему приходилось пересдавать и теорию. А новая поправка предусматривает — если человек не смог пройти практическую часть экзамена в течение года со дня сдачи теории, то он обязан снова, но раз в течение этого срока, вернуться к проверке теоретических знаний.

Соответствующая поправка в положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на права опубликована Официальном мониторе.

«Лицо, оцененное отметкой “не сдал”, может сдать повторный экзамен только по истечении не менее пяти календарных дней — для теоретической части и десяти календарных дней — для практической части», — отмечено в тексте действующего законодательства.

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