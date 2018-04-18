Что изменилось в процедуре сдачи на водительские права в Молдове
Стало проще: молдавские власти внесли коррективы в положение о водительском удостоверении, об организации и проведении экзамена на права.
Стало проще: молдавские власти внесли коррективы в положение о водительском удостоверении, об организации и проведении экзамена на права.
КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Сдать экзамен на водительские права в Молдове будет проще. Раньше, если кандидат «заваливал» экзамены на полигоне или в городе на протяжении 90 календарных дней со дня тестирования, ему приходилось пересдавать и теорию. А новая поправка предусматривает — если человек не смог пройти практическую часть экзамена в течение года со дня сдачи теории, то он обязан снова, но раз в течение этого срока, вернуться к проверке теоретических знаний.
Соответствующая поправка в положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на права опубликована Официальном мониторе.
«Лицо, оцененное отметкой “не сдал”, может сдать повторный экзамен только по истечении не менее пяти календарных дней — для теоретической части и десяти календарных дней — для практической части», — отмечено в тексте действующего законодательства.