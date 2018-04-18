Что изменилось в процедуре сдачи на водительские права в Молдове

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Сдать экзамен на водительские права в Молдове будет проще. Раньше, если кандидат «заваливал» экзамены на полигоне или в городе на протяжении 90 календарных дней со дня тестирования, ему приходилось пересдавать и теорию. А новая поправка предусматривает — если человек не смог пройти практическую часть экзамена в течение года со дня сдачи теории, то он обязан снова, но раз в течение этого срока, вернуться к проверке теоретических знаний.