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16:55 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученые под руководством химика Нила Келлеха разработали технологию, позволяющую выявлять мутации в генах RAS, появление которых неизбежно приводит к развитию рака, сообщает портал MedicalXpress.

Источник: РИА Новости
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Гены семейства RAS в нормальном состоянии кодируют белки, которые распространяют сигнал, регулирующий рост и смерть клеток. При мутации белки переключаются в постоянно активированное состояние, при котором клетки растут и распространяются бесконтрольно, провоцируя развитие злокачественных опухолей. По словам Келлеха, лекарств, которые бы остановили этот процесс, пока нет.

С мутациями RAS связаны 30 процентов всех случаев заболевания раком у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака.

Для того, чтобы получить более полную информацию о функционировании KRAS-белков, ученые из лаборатории Келлеха применили методику протеомики «сверху вниз». При ее использовании белки расщепляются и собираются снова после того, как была идентифицирована и проанализирована каждая молекула. Таким путем исследователи смогли определить структуру и содержание нормальной формы KRAS4b, а также его мутантных версий.

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