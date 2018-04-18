Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

Гены семейства RAS в нормальном состоянии кодируют белки, которые распространяют сигнал, регулирующий рост и смерть клеток. При мутации белки переключаются в постоянно активированное состояние, при котором клетки растут и распространяются бесконтрольно, провоцируя развитие злокачественных опухолей. По словам Келлеха, лекарств, которые бы остановили этот процесс, пока нет.
С мутациями RAS связаны 30 процентов всех случаев заболевания раком у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака.
Для того, чтобы получить более полную информацию о функционировании KRAS-белков, ученые из лаборатории Келлеха применили методику протеомики «сверху вниз». При ее использовании белки расщепляются и собираются снова после того, как была идентифицирована и проанализирована каждая молекула. Таким путем исследователи смогли определить структуру и содержание нормальной формы KRAS4b, а также его мутантных версий.