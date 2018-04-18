Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

Источник: РИА Новости

Гены семейства RAS в нормальном состоянии кодируют белки, которые распространяют сигнал, регулирующий рост и смерть клеток. При мутации белки переключаются в постоянно активированное состояние, при котором клетки растут и распространяются бесконтрольно, провоцируя развитие злокачественных опухолей. По словам Келлеха, лекарств, которые бы остановили этот процесс, пока нет.

С мутациями RAS связаны 30 процентов всех случаев заболевания раком у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака.