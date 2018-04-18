People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.
«Я чувствую себя более красивой и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.
По ее словам, нет ничего плохого ни во внешней, ни во внутренней красоте.
«Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете», — добавила Пинк.
Кроме того, она рассказала, что считает чувство юмора своей лучшей частью. «Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей», — сказала певица.
В прошлом году самой красивой женщиной стала американская актриса Джулия Робертс.