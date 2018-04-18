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16:53 (мск), источник: РИА Новости

People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Источник: AP 2018

Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.

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«Я чувствую себя более красивой и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.

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По ее словам, нет ничего плохого ни во внешней, ни во внутренней красоте.

«Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете», — добавила Пинк.

Кроме того, она рассказала, что считает чувство юмора своей лучшей частью. «Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей», — сказала певица.

В прошлом году самой красивой женщиной стала американская актриса Джулия Робертс.

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