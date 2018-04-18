К новому левобережному парку Ростова-на-Дону пустят автобусы

В Ростове-на-Дону на один парк станет больше. Прогуляться по новой зоне отдыха жители города могут уже сейчас (а там есть где развернуться, все-таки площадь 16 га), ведь благоустройство завершилось, а вот официальное открытие состоится через две недели — 1 мая.