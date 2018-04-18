К новому левобережному парку Ростова-на-Дону пустят автобусы
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— Это 12-й парк в городе, — пояснили в администрации
Цена проекта, который был реализован к ЧМ-2018 — 695 млн рублей. За эти немалые деньги аллеи были вымощены плиткой «под булыжник», установили гранитную подпорную стену, которая отделяет парк от пляжной зоны, провели освещение, закупили
Со временем здесь планируется обустроить каток и установить игровые аттракционы. Чиновники обещают, что очень скоро будет решена транспортная проблема. Пока добраться до нового парка можно на такси, машине или пешком, потому планируют наладить регулярное автобусное сообщение.