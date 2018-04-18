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17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

К новому левобережному парку Ростова-на-Дону пустят автобусы

В Ростове-на-Дону на один парк станет больше. Прогуляться по новой зоне отдыха жители города могут уже сейчас (а там есть где развернуться, все-таки площадь 16 га), ведь благоустройство завершилось, а вот официальное открытие состоится через две недели — 1 мая.

— Это 12-й парк в городе, — пояснили в администрации Ростова-на-Дону. — Учитывая, что он находится рядом с центральным городским пляжем, стадионом, есть площадки для досуга и занятий спортом, он точно станет одним из популярных мест отдыха.

Цена проекта, который был реализован к ЧМ-2018 — 695 млн рублей. За эти немалые деньги аллеи были вымощены плиткой «под булыжник», установили гранитную подпорную стену, которая отделяет парк от пляжной зоны, провели освещение, закупили садово-парковая мебель и украсили зеленью, малыми архитектурными формами.

Со временем здесь планируется обустроить каток и установить игровые аттракционы. Чиновники обещают, что очень скоро будет решена транспортная проблема. Пока добраться до нового парка можно на такси, машине или пешком, потому планируют наладить регулярное автобусное сообщение.

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