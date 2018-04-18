Кратковременные отключения телерадиовещания ожидают нижегородцев

Источник: Reuters

19 апреля в Нижнем Новгороде планируется ограничение вещания эфирных теле- и радиоканалов, трансляцию которых осуществляет радиотелевизионная станция «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр». Планируемые отключения необходимы для безопасного проведения работ по настройке светотехнического оборудования на телебашне.

Таким образом, С 01:00 до 05:00 19 апреля будет ограничено вещание:

первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2);.

аналоговых каналов «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «Рен-ТВ», «Ю», «ТВ-3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница»;.

радиостанций «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», «NN-Radio», «Серебряный Дождь», «Радио Рекорд», «Авторадио», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «DFM».

Современная архитектурно-художественная подсветка позволит «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров.