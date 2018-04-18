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17:21 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону: открылся билетный центр FIFA для болельщиков

К ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону открылся билетный центр для болельщиков. Об этом рассказали в правительстве региона.

В частности, в среду, 18 апреля, в 14:00 во всех городах-организаторах турнира одновременно распахнули двери главные билетные центры FIFA. В Ростове-на-Дону он будет находится на улице Пойменной, 1 — на территории торгового центра.

Известно, что в будние дни билетный центр будет работать с 14:00 до 19:00, а вот в выходные часы работы — с 10:30 до 19:00. Там можно будет получить билеты, приобретенные онлайн. А с 1 мая 2018 обещают продавать билеты на матчи. Правда, в том случае, если они будут в наличии. Кроме того, для зрителей ЧМ-2018 необходимы еще и паспорта болельщика. Их выдают в другом месте — на улице Нижнебульварная.

Напомним, на новом стадионе «Ростов-Арена» — он был построен специально к мундиалю, уже прошел первый тестовый матч. Играли футбольные клубы «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В тот день на трибунах собралось 13 тысяч человек, при том что вместимость стадиона составляет 45 тысяч.

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