ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону: открылся билетный центр FIFA для болельщиков

В частности, в среду, 18 апреля, в 14:00 во всех городах-организаторах турнира одновременно распахнули двери главные билетные центры FIFA. В Ростове-на-Дону он будет находится на улице Пойменной, 1 — на территории торгового центра.

Известно, что в будние дни билетный центр будет работать с 14:00 до 19:00, а вот в выходные часы работы — с 10:30 до 19:00. Там можно будет получить билеты, приобретенные онлайн. А с 1 мая 2018 обещают продавать билеты на матчи. Правда, в том случае, если они будут в наличии. Кроме того, для зрителей ЧМ-2018 необходимы еще и паспорта болельщика. Их выдают в другом месте — на улице Нижнебульварная.