ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону: открылся билетный центр FIFA для болельщиков
К ЧМ-2018 в
К ЧМ-2018 в
В частности, в среду, 18 апреля, в 14:00 во всех
Известно, что в будние дни билетный центр будет работать с 14:00 до 19:00, а вот в выходные часы работы — с 10:30 до 19:00. Там можно будет получить билеты, приобретенные онлайн. А с 1 мая 2018 обещают продавать билеты на матчи. Правда, в том случае, если они будут в наличии. Кроме того, для зрителей ЧМ-2018 необходимы еще и паспорта болельщика. Их выдают в другом месте — на улице Нижнебульварная.
Напомним, на новом стадионе «Ростов-Арена» — он был построен специально к мундиалю, уже прошел первый тестовый матч. Играли футбольные клубы «Ростов» и «СКА-Хабаровск». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В тот день на трибунах собралось 13 тысяч человек, при том что вместимость стадиона составляет 45 тысяч.