Прокуратура разрешила петербургским школьникам не носить форму

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурге выяснила: в четырех школах района учеников заставляют в обязательном порядке носить установленную форму. Тех, кто это требование нарушает, наказывают, некоторых даже не пускают на уроки. Об это сегодня официально сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проведенной проверки сотрудники Прокуратуры установили, что в этих школах нарушают закон, в обход него вводят положения «О школьной форме» или «Об одежде учащихся». По мнению Прокуратуры, такие правила противоречит положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

— Прокуратура района на эти локальные акты принесла протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, — сообщили в пресс-служба ведомства. — Локальные акты изменены и приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.