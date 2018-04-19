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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура разрешила петербургским школьникам не носить форму

По мнению ведомства, это требование нарушает закон.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурге выяснила: в четырех школах района учеников заставляют в обязательном порядке носить установленную форму. Тех, кто это требование нарушает, наказывают, некоторых даже не пускают на уроки. Об это сегодня официально сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проведенной проверки сотрудники Прокуратуры установили, что в этих школах нарушают закон, в обход него вводят положения «О школьной форме» или «Об одежде учащихся». По мнению Прокуратуры, такие правила противоречит положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

— Прокуратура района на эти локальные акты принесла протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, — сообщили в пресс-служба ведомства. — Локальные акты изменены и приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Стоит отметить, что таким образом Прокуратура Кировского района создала опасный прецедент. Теперь все школьники, не желающие ходить на уроки в форме, будут знать, что закон на их стороне. В ближайшее время можно ожидать вала обращений в Прокуратуру от учеников, недовольных нарушением закона «Об образовании» со стороны учителей.

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