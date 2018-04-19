Прокуратура разрешила петербургским школьникам не носить форму
По мнению ведомства, это требование нарушает закон.
По мнению ведомства, это требование нарушает закон.
Прокуратура Кировского района
В результате проведенной проверки сотрудники Прокуратуры установили, что в этих школах нарушают закон, в обход него вводят положения «О школьной форме» или «Об одежде учащихся». По мнению Прокуратуры, такие правила противоречит положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
— Прокуратура района на эти локальные акты принесла протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, — сообщили в
Стоит отметить, что таким образом Прокуратура Кировского района создала опасный прецедент. Теперь все школьники, не желающие ходить на уроки в форме, будут знать, что закон на их стороне. В ближайшее время можно ожидать вала обращений в Прокуратуру от учеников, недовольных нарушением закона «Об образовании» со стороны учителей.