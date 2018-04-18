«Библионочь-2018» в Калининграде: опубликована полная программа мероприятий

— «Играем в классику, или Тайны и загадки классической литературы» в Библиотеке имени космонавта Алексея Архиповича Леонова (пр. Мира, 62).

Среди известных гостей «Библионочи» — писатель Александр Цыпкин и поэт Дмитрий Воденников, которые выступят в Областной научной библиотеке, а также автор детективов Александра Маринина (встреча с ней состоится в Центральной городской библиотеке). Посетителей ждут перформансы, интерактивные игры, мастер-классы по изготовлению поделок, ментальной японской арифметике, танцам даже игре в го, музыкальные выступления, театральные пробы — полный список развлечений и обучающих занятий опубликован на сайте мэрии.