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17:25 (мск), источник: Клопс.ru

«Библионочь-2018» в Калининграде: опубликована полная программа мероприятий

В этом году участие в «Библионочи-2018», которая пройдёт 20 апреля в Калининграде, примут шесть библиотек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Развлекательные мероприятия состоятся на следующих площадках:

— «Игры нашего разума» в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова (Московский пр., 39).

— «Библионочь на Королевской горе» в Городской юношеской библиотеке (ул. Гайдара, 87);.

— «Дополненная реальность: Ваш выход» в Библиотеке имени Сергея Александровича Снегова (ул. 9 Апреля, 5).

— «Играем в классику, или Тайны и загадки классической литературы» в Библиотеке имени космонавта Алексея Архиповича Леонова (пр. Мира, 62).

— библиосумерки «Сумерки. Ужастики. Необыкновенные истории» в Детской библиотеке имени Анатолия Пантелеймоновича Соболева (ул. Черниговская, 33/37).

— «Игра на чужой территории: под веткой цветущей сакуры» в библиотеке № 11 (ул. Суворова, 139).

Среди известных гостей «Библионочи» — писатель Александр Цыпкин и поэт Дмитрий Воденников, которые выступят в Областной научной библиотеке, а также автор детективов Александра Маринина (встреча с ней состоится в Центральной городской библиотеке). Посетителей ждут перформансы, интерактивные игры, мастер-классы по изготовлению поделок, ментальной японской арифметике, танцам даже игре в го, музыкальные выступления, театральные пробы — полный список развлечений и обучающих занятий опубликован на сайте мэрии.

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