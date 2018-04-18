«Библионочь-2018» в Калининграде: опубликована полная программа мероприятий
В этом году участие в «Библионочи-2018», которая пройдёт 20 апреля в Калининграде, примут шесть библиотек. Об этом сообщает
В этом году участие в «Библионочи-2018», которая пройдёт 20 апреля в Калининграде, примут шесть библиотек. Об этом сообщает
Развлекательные мероприятия состоятся на следующих площадках:
— «Игры нашего разума» в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова (Московский пр., 39).
— «Библионочь на Королевской горе» в Городской юношеской библиотеке (ул. Гайдара, 87);.
— «Дополненная реальность: Ваш выход» в Библиотеке имени Сергея Александровича Снегова (ул. 9 Апреля, 5).
— «Играем в классику, или Тайны и загадки классической литературы» в Библиотеке имени космонавта Алексея Архиповича Леонова (пр. Мира, 62).
— библиосумерки «Сумерки. Ужастики. Необыкновенные истории» в Детской библиотеке имени Анатолия Пантелеймоновича Соболева (ул. Черниговская, 33/37).
— «Игра на чужой территории: под веткой цветущей сакуры» в библиотеке № 11 (ул. Суворова, 139).
Среди известных гостей «Библионочи» — писатель Александр Цыпкин и поэт Дмитрий Воденников, которые выступят в Областной научной библиотеке, а также автор детективов Александра Маринина (встреча с ней состоится в Центральной городской библиотеке). Посетителей ждут перформансы, интерактивные игры,