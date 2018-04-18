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19:14 (мск), источник: 36on.ru

Водителей автобусов ждут сплошные проверки в Воронежской области

Полиция Воронежской области предупредила о массовых проверках водителей междугородних и межрегиональных автобусов.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятия пройдут с 18 по 25 апреля. Водителей будут проверять на маршрутах следования, в местах посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По статистике, за три месяца 2018 года в Воронежской области произошло 34 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них 10 человек погибли, 59 получили травмы. В 16 происшествиях виновными были признаны водители автобусов. В этих ДТП погибли 4 человека, 36 были ранены.

Такое положение дел специалисты связывают с отсутствием жесткого контроля над соблюдением режимов отдыха и труда водителей, несанкционированными изменениями в конструкции пассажирских машин, отсутствием техосмотра и медицинского осмотра водителей.

— Полиция напоминает водителям, осуществляющим перевозки пассажиров, о внимательности на дороге, соблюдении скоростного режима, строгого соблюдения установленных правил перевозки людей, ведь от водителя зависят жизнь и здоровье пассажиров, среди которых могут быть и дети, — передает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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