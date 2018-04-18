«Когда сказали, что нашли клад, я не поверил!» В Гродно во время реконструкции здания нашли золото
В металлической коробке от табака хранились монеты, кольца, цепочки и золотые слитки — предположительно, конца XIX века.
В металлической коробке от табака хранились монеты, кольца, цепочки и золотые слитки — предположительно, конца XIX века.
Клад в Гродно находят не впервые, но эта находка стала настоящей сенсацией. В одном из перекрытий на последнем этаже дома на 2-м Трудовом переулке строитель обнаружил табакерку почти с полкило золота! В коробочке лежали золотые монеты, цепочки, перстни, серьга, золотые слитки — все это весит более 400 граммов.
— Это здание находится на территории бывшего еврейского гетто, а мы реконструируем его под медицинский центр. Дом 1894 года постройки. Мы купили его на аукционе. Здание около 20 лет стояло нетронутым, никто не брался за его реконструкцию. А мы решили, что купим за любую цену, — рассказывает Олег Разин, директор
По закону человек, который нашел клад, не имеет права присвоить его себе. Строитель Владимир Стракович сразу поставил в известность о находке свое руководство, а те сразу вызвали музейных работников, милицию и собственника здания.
— Когда мне позвонили я, конечно, не поверил. Думал, розыгрыш! Был выходной, мы с женой отправились на рынок покупать деревья. И тут мне говорят: «Нашли клад». Приехал — оказалось, все
Находку забрали на оценку. Ее будут проводить научные сотрудники Гродненского
— Пока рано говорить о стоимости находки, — рассказывает главный хранитель фондов Гродненского
Ученые только делают предположения. Основная версия такая: драгоценности припрятал
— Здесь был еврейский район, а потом еврейское гетто. Все ценности требовали отдать оккупационным властям, но люди, конечно,
КСТАТИ.
По закону человек, нашедший клад, который обладает признаками материальной культурной ценности, обязан передать его в государственную собственность. При этом и он, и собственник земельного участка, где найдены драгоценности, может претендовать на вознаграждение. Согласно статье 234 Гражданского кодекса, оба получают 50% от стоимости клада: 25% получает тот, кто нашел, и 25% — владелец имущества.