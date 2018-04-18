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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

«Когда сказали, что нашли клад, я не поверил!» В Гродно во время реконструкции здания нашли золото

В металлической коробке от табака хранились монеты, кольца, цепочки и золотые слитки — предположительно, конца XIX века.

Клад в Гродно находят не впервые, но эта находка стала настоящей сенсацией. В одном из перекрытий на последнем этаже дома на 2-м Трудовом переулке строитель обнаружил табакерку почти с полкило золота! В коробочке лежали золотые монеты, цепочки, перстни, серьга, золотые слитки — все это весит более 400 граммов.

— Это здание находится на территории бывшего еврейского гетто, а мы реконструируем его под медицинский центр. Дом 1894 года постройки. Мы купили его на аукционе. Здание около 20 лет стояло нетронутым, никто не брался за его реконструкцию. А мы решили, что купим за любую цену, — рассказывает Олег Разин, директор организации-собственника дома с кладом.

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По закону человек, который нашел клад, не имеет права присвоить его себе. Строитель Владимир Стракович сразу поставил в известность о находке свое руководство, а те сразу вызвали музейных работников, милицию и собственника здания.

— Когда мне позвонили я, конечно, не поверил. Думал, розыгрыш! Был выходной, мы с женой отправились на рынок покупать деревья. И тут мне говорят: «Нашли клад». Приехал — оказалось, все по-честному. Что самое смешное, когда мы покупали здание, ставки на аукционе все время повышались. И я шутил: «Если мы клад не найдем, я не знаю, как будем строить». И тут такой подарок! — смеется Олег Разин.

Находку забрали на оценку. Ее будут проводить научные сотрудники Гродненского историко-археологического музея. Для этого им придется, как в детективе, выяснить, кто жил в этом доме, кому мог принадлежать клад.

— Пока рано говорить о стоимости находки, — рассказывает главный хранитель фондов Гродненского историко-археологического музея Елена Жарина.

Ученые только делают предположения. Основная версия такая: драгоценности припрятал кто-то из евреев, но из-за холокоста и войны не успел вернуться за сбережениями.

— Здесь был еврейский район, а потом еврейское гетто. Все ценности требовали отдать оккупационным властям, но люди, конечно, что-то прятали. Тем более первая половина XX века, очень сложный был период. Много раз приходила новая власть, было много исторических перипетий, потом Вторая мировая… Вряд ли это спрятала одна семья. На обручальных кольцах разные даты и разные инициалы. Золотые слитки — это денежное накопление. Сегодня мы храним сбережения в валюте, а тогда деньги менялись в зависимости от власти, а золото было самым надежным вложением. Возможно, кто-то занимался скупкой драгоценностей. Загадок много, но мы постараемся их разгадать, — говорит Елена Жарина.

КСТАТИ.

По закону человек, нашедший клад, который обладает признаками материальной культурной ценности, обязан передать его в государственную собственность. При этом и он, и собственник земельного участка, где найдены драгоценности, может претендовать на вознаграждение. Согласно статье 234 Гражданского кодекса, оба получают 50% от стоимости клада: 25% получает тот, кто нашел, и 25% — владелец имущества.

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