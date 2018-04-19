Москву ждет ультраполярное вторжение холода
Какой будет погода в столице.
Какой будет погода в столице.
Теплая погода покинула Москву как минимум на неделю. По словам синоптиков, виной тому — североатлантический циклон, который накрыл столицу в среду. В ближайшие дни в городе будет дождливо, а максимальная температура воздуха составит 13 градусов.
В начале следующей недели вообще возможны заморозки, мокрый снег и гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве в среду в течение дня показания термометров не превысят +10…+13 градусов, причем суточный ход температуры будет обратным, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью. Общее количество осадков местами может достигать четверть месячной нормы. В дальнейшем прогнозы еще менее позитивные. В четверг в тылу циклона осадки приобретут скоротечный очаговый характер, а северная тяга ветров позволит воздуху в дневные часы прогреться лишь чуть выше +10. В пятницу непогода объявит небольшой таймаут, температура изменится мало, суббота окажется самой дождливой — выпадет до 15 мм осадков или полтора ведра воды на один квадратный метр. В воскресенье прошумят короткие дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег.
Столбики термометров устремятся к нулевой отметке.
Речь идет не о
Ранее в столичном метеобюро сообщили, что понедельник, 16 апреля, оказался самым теплым в Москве за последние 70 лет. Температура воздуха на станции ВДНХ превысила 20 градусов.
Владимир Расулов