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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Москву ждет ультраполярное вторжение холода

Какой будет погода в столице.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 76% 751 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Теплая погода покинула Москву как минимум на неделю. По словам синоптиков, виной тому — североатлантический циклон, который накрыл столицу в среду. В ближайшие дни в городе будет дождливо, а максимальная температура воздуха составит 13 градусов.

В начале следующей недели вообще возможны заморозки, мокрый снег и гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В Москве в среду в течение дня показания термометров не превысят +10…+13 градусов, причем суточный ход температуры будет обратным, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью. Общее количество осадков местами может достигать четверть месячной нормы. В дальнейшем прогнозы еще менее позитивные. В четверг в тылу циклона осадки приобретут скоротечный очаговый характер, а северная тяга ветров позволит воздуху в дневные часы прогреться лишь чуть выше +10. В пятницу непогода объявит небольшой таймаут, температура изменится мало, суббота окажется самой дождливой — выпадет до 15 мм осадков или полтора ведра воды на один квадратный метр. В воскресенье прошумят короткие дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег.

Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Кое-где возможны заморозки и слабая гололедица.

Речь идет не о каком-то классическом снеге, а о вкраплении такого очагового мокрого снега с небольшим дождем. То есть, в любом случае, он будет таять, ни о каком снежном покрове речи не идет. Но, тем не менее, после воскресенья Москву ждет так называемое ультраполярное вторжение холода, которое понизит температурный фон и отбросит нас практически на месяц назад, — рассказал эксперт.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что понедельник, 16 апреля, оказался самым теплым в Москве за последние 70 лет. Температура воздуха на станции ВДНХ превысила 20 градусов.

Владимир Расулов

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