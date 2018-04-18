Константин Хабенский приедет в Ростов на премьеру фильма «Собибор»
Народный артист России и режиссер Константин Хабенский приедет в
Народный артист России и режиссер Константин Хабенский приедет в
— Город для всероссийской премьеры кинофильма «Собибор» выбран не случайно. Здесь живут потомки главного героя — командира восставших узников концлагеря, лейтенанта Советской армии Александра Печерского. Перед просмотром кинофильма запланирована встреча Константина Хабенского с дочерью, внучкой и правнуками советского офицера, — рассказал Андрей Кудряков.
В этот же день на площади перед гимназией № 52 будет торжественно открыт бюст Александру Печерскому.
Напомним, что 14 октября 1943 года в лагере смерти «Собибор» началось восстание, организатором которого стал советский лейтенант Александр Печерский. Восставшим удалось уничтожить концлагерь, в котором за полтора года были замучены 250 тысяч человек. До окончания Великой Отечественной войны из участников восстания дожили только 53 человека.
Первые упоминания о
В 2016 году президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении Александра Печерского посмертно орденом Мужества. Награду получила внучка героя — Наталья Ладыченко.