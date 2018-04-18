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17:43 (мск), источник: "Российская газета"

Константин Хабенский приедет в Ростов на премьеру фильма «Собибор»

Народный артист России и режиссер Константин Хабенский приедет в Ростов-на-Дону на премьеру кинофильма «Собибор». Презентация драмы состоится 24 апреля в кинотеатре ТРЦ «Горизонт», после чего фильм поступит во всероссийский прокат. Об этом «РГ» сообщил руководитель «Бессмертного полка» Ростовской области и поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

— Город для всероссийской премьеры кинофильма «Собибор» выбран не случайно. Здесь живут потомки главного героя — командира восставших узников концлагеря, лейтенанта Советской армии Александра Печерского. Перед просмотром кинофильма запланирована встреча Константина Хабенского с дочерью, внучкой и правнуками советского офицера, — рассказал Андрей Кудряков.

В этот же день на площади перед гимназией № 52 будет торжественно открыт бюст Александру Печерскому.

Напомним, что 14 октября 1943 года в лагере смерти «Собибор» началось восстание, организатором которого стал советский лейтенант Александр Печерский. Восставшим удалось уничтожить концлагерь, в котором за полтора года были замучены 250 тысяч человек. До окончания Великой Отечественной войны из участников восстания дожили только 53 человека.

Первые упоминания о концлагере-смерти «Собибор» прозвучали в 1944 году в очерке Василия Гроссмана «В городах и селах Польши». Позже в 1945 году вышла автобиографическая книга о восстании самого Александра Печерского. В 1987 году в Голливуде был снят блокбастер «Побег из Собибора». Главную роль Александра Печерского сыграл Рутгер Хауэр, который за свою работу получил «Золотой глобус».

В 2016 году президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении Александра Печерского посмертно орденом Мужества. Награду получила внучка героя — Наталья Ладыченко.

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