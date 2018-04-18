Житель Воронежской области выиграл в лотерею автомобиль

При этом в каждой поездке мужчина статается купить лотерейные билеты. В итоге стратегия дала свои плоды в Казани. Там он купил 9 билетов — 3 себе и по столько же жене и дочери. Счастливым оказался билет именно главы семества. Он выигал в 1215-м тираже лотереи автомобиль. Кстати, совсем не дешевый!