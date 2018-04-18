Житель Воронежской области выиграл в лотерею автомобиль
Мужчина решил забрать денежный эквивалент приза — 900 миллионов рублей.
Мужчина решил забрать денежный эквивалент приза — 900 миллионов рублей.
Воронежец Олег Вихарев работает проектировщиком. По долгу службы ему приходится часто бывать в коммандировках.
При этом в каждой поездке мужчина статается купить лотерейные билеты. В итоге стратегия дала свои плоды в Казани. Там он купил 9 билетов — 3 себе и по столько же жене и дочери. Счастливым оказался билет именно главы семества. Он выигал в 1215-м тираже лотереи автомобиль. Кстати, совсем не дешевый!
— Я рассчитывал, что денежный эквивалент приза составит 300 тысчч рублей. А оказалось гораздо больше — 900 тысяч рублей! — передают слова Олега Вихарева организаторы лотереи.
Воронежец решил забрать выигрыш деньгами. Часть этой суммы он подарит дочери, а на оставшиеся средства планирует путешествовать — вместе с семьей посетить Байкал, Карелию и Италию.