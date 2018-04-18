25 апреля на «Самара Арене» будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения

«Каждый из участников процесса должен понимать степень ответственности. Цена любой оплошности может быть высока», — отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область изучила опыт регионов, где уже прошли тестовые матчи. Этот опыт регион будет активно использовать, учитывая выявленные недостатки. «Мелочей быть не должно. Даже чистота кресел на трибунах может омрачить праздничное настроение, восприятие большого праздника ЧМ-2018» — сказал глава региона.

25 апреля на стадионе будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения.