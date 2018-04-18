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18:22 (мск), источник: НИА Самара

25 апреля на «Самара Арене» будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения

Глава региона провел оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018. До него осталось 57 дней, до первого тестового матча- 10. Подготовка требует предельной концентрации.

«Каждый из участников процесса должен понимать степень ответственности. Цена любой оплошности может быть высока», — отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область изучила опыт регионов, где уже прошли тестовые матчи. Этот опыт регион будет активно использовать, учитывая выявленные недостатки. «Мелочей быть не должно. Даже чистота кресел на трибунах может омрачить праздничное настроение, восприятие большого праздника ЧМ-2018» — сказал глава региона.

25 апреля на стадионе будет проведена масштабная тренировка с запуском всех систем жизнеобеспечения.

«Дата определена. 28.04 будет проведён первый тестовый матч. 6.05 — второй тестовый матч с полной загрузкой стадиона, чтобы максимально протестировать все системы» —, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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