Бессмертный полк пройдет по Нижнему Новгороду 9 мая. День Победы кажется уже немыслимым без этой акции, и этот год не станет исключением.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, участники шествия соберутся в 9:00 на Нижневолжской набережной — попасть сюда можно будет с улиц Нестерова и Провиантская. Оттуда колонна двинется на площадь Минина, пройдет по Зеленскому съезду на площадь Народного единства, а далее проследует по Нижневолжской набережной в Парк Победы.

Напомним, для участия в акции необходимо изготовить (самостоятельно или на заказ) штендер с изображением своего семейного Героя. Подробности можно узнать на сайте «Бессмертный полк России», в группе «Вконтакте» или в сообществе в «Фейсбуке».