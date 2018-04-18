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18:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Бессмертный полк пройдет по Нижнему Новгороду 9 мая

Колонна отправится с Верхневолжской набережной.

Бессмертный полк пройдет по Нижнему Новгороду 9 мая. День Победы кажется уже немыслимым без этой акции, и этот год не станет исключением.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, участники шествия соберутся в 9:00 на Нижневолжской набережной — попасть сюда можно будет с улиц Нестерова и Провиантская. Оттуда колонна двинется на площадь Минина, пройдет по Зеленскому съезду на площадь Народного единства, а далее проследует по Нижневолжской набережной в Парк Победы.

Напомним, для участия в акции необходимо изготовить (самостоятельно или на заказ) штендер с изображением своего семейного Героя. Подробности можно узнать на сайте «Бессмертный полк России», в группе «Вконтакте» или в сообществе в «Фейсбуке».

В прошлом году участие в акции приняли более 20 тысяч нижегородцев: колонна растянулась на полтора километра.

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